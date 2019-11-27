الحويج يزور موقع الهجمات الإرهابية في باتكلان بباريس

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج بزيارة إلى موقع الهجمات الإرهابية في باتكلان بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء.

وصرَح خلال الزيارة أن الجيش الوطني الليبي يدافع اليوم عن المدنيين في العاصمة طرابلس حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في باتكلان.

وتابع الوزير “نحن نتضامن مع أسر ضحايا الإرهاب الأعمى ولكننا نقول ان باتكلان ليبيا كانت في الكويفية و كانت في الليثي وكانت في الصابري وسوق الحوت وقنفودة وكانت على أسوار بنينا وكانت في مذبحة غرغور وكانت في القبة وبراك الشاطئ وتازربو وبني وليد وزليتن وسرت ولولا الجيش الليبي الذي قدم الدماء حتى ينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار لكانت باتكلان تتكرر كل يوم وفي كل مدينة، لكنها انتهت ولم تبقى إلا عاصمتنا الحبيبة طرابلس التي نقوم باخر عملية للدفاع عن أهلنا في طرابلس وشعبنا الليبي”.

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