بعد محاصرتهم وتدمير بعض آلياتهم المسلحة .. فرار المجموعة الإجرامية من حقل النفطي أمام قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، هروب المجموعة الإجرامية من حقل النفطي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش هناك .

المحجوب أكد – بحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على فيسبوك – أن قوات الجيش الآن تلاحق هذه المجموعات الإجرامية للقضاء عليها .

ولفت إلى أن الجماعات الإجرامية انتظرت هبوط الليل حتى تسهل عليها عملية الحركة والهروب وسط الصحراء، وخوفا من استهداف مقاتلات سلاح الجوي لهم أثناء فرارهم.

ومن جهته، أعلن الناطق باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، إنه بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حقل الفيل النفطي، توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة التي وصفها بـ”المارقة”.

المسماري أضاف، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الجوية تمكنت من تدمير خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة، مؤكدا أن التعزيزات العسكرية لاتزال تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل.

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