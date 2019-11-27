البعثة الأممية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي، الأمر الذي يهدد سلامة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وتسبب في وقف إنتاج الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.

و دعت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية ،مؤكدة أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصراً لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكدت البعثة “على أن موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصراً في النزاع الحالي، حيث أن عرقلة إنتاج النفط من شأنه أن يؤثر على جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا