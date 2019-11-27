اخبار ليبيا الان

السعيدي: أمريكا تدرك أهمية القضاء على المسلحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي إن لقاء الوفد العسكري الذي ترأسه قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع الوفد الأمريكي، كان مهماً للغاية عبر تناوله مسألة الإرهاب والتشكيلات المسلحة.

وأضاف السعيدي لقناة “218NEWS”، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك تماما أهمية العمل المكثف لإنهاء المظاهر الإرهابية المسلحة والمتمثلة في المليشيات المسلحة التابعة والمدعومة من حكومة الوفاق، حسب قوله، والتي وصفها بأنها غير شرعية.

وأوضح السعيدي أن الوفد الذي التقى المشير خليفة حفتر متفهم لمسألة استكمال العملية العسكرية في طرابلس، مبيناً أنه تم الاتفاق على الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها إعادة دراسة مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك