السعيدي: أمريكا تدرك أهمية القضاء على المسلحين

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي إن لقاء الوفد العسكري الذي ترأسه قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع الوفد الأمريكي، كان مهماً للغاية عبر تناوله مسألة الإرهاب والتشكيلات المسلحة.

وأضاف السعيدي لقناة “218NEWS”، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك تماما أهمية العمل المكثف لإنهاء المظاهر الإرهابية المسلحة والمتمثلة في المليشيات المسلحة التابعة والمدعومة من حكومة الوفاق، حسب قوله، والتي وصفها بأنها غير شرعية.

وأوضح السعيدي أن الوفد الذي التقى المشير خليفة حفتر متفهم لمسألة استكمال العملية العسكرية في طرابلس، مبيناً أنه تم الاتفاق على الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها إعادة دراسة مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية.

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