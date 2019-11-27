بسبب الأوضاع المتهالكة .. شباب سبها يدعون نواب المدينة لاجتماع غدًا وإلا سحب الثقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا شباب مدينة سبها، أعضاء مجلس النواب عن المدينة، للاجتماع غدا الخميس، لمناقشة حقوق المدينة لدى الدولة أسوة بباقي البلديات.

وأعلنوا في بيان نشرته صفحة شباب مدينة سبها المعتصمين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في حالة عدم تلبية النواب لدعوة الشباب، سيتم التصعيد وجمع توقيعات لسحب الثقة منهم.

ووصف البيان الموقع من عميد المجلس البلدي لبلدية سبها، حامد رافع الخيالي، الظروف والأوضاع في مدينة سبها بشكل خاص والجنوب بشكل عام بـ”المتهالكة”، مؤكدين أن الدعوة جاءت لاستجابة الشباب المعتصمين في بلدية سبها وبعد إقفال المصارف وبعض القطاعات، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أكد عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، وجود مشكلة كبيرة في الصرف الصحي ببلدية سبها، موضحًا أن الخطوط الرئيسية للصرف قديمة جدًا، وأن أي أزمة بأحد الخطوط قد تؤدي إلى انفجاره.

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