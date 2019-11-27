الحكومة المؤقتة : معيتيق و صنع الله خططا للهجوم على حقل الفيل للضغط على إيطاليا

العنوان_بنغازي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الهجوم الذي تم اليوم على حقل الفيل النفطي هو سياسي بالدرجة الأولى ومن خطط له هما أحمد معيتيق و مصطفى صنع الله زعماء عصابة المال والنفط حسب وصفه.

وأضاف العريبي أن الهجوم جاء للضغط علي الحكومة الإيطالية من خلال شركة إيني لمساندة الرئاسي ومليشياته المنهارة بطرابلس في حربهم ضد القوات المسلحة باعتبار أن حقل الفيل هو المغذي لمصفاة مليته النفطية والتي يصل منها الغاز إلى ايطاليا وأضاف أن الهجوم كان مدعوماً بمرتزقة أجانب من تنظيم .

وأضاف العريبي ان صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط هو عبارة عن قرصان نفط و ليس له صفة قانونية وأننا نحذر كل الأطراف الدولية من مغبة التعامل معه على المدى الطويل وأن القيادة العامة للجيش وحرس المنشآت النفطية تحافظ علي كافة القطاعات النفطية و توفر لها الحماية القانونية ولا تتدخل في إدارة شؤون هذه المرافق رغم عدم وجود اي عوائد على القيادة العامة للجيش من البترول ولا اي جهة تتبع الحكومة المؤقتة مع الاقتراض و انعدام الموارد المالية .