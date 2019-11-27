البعثة الأممية تعرب عن القلق من أعمال العنف في حقل الفيل

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي، الأمر الذي يهدد سلامة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وتسبب في وقف إنتاج الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.

وقالت البعثة في منشور على صفحتها في الفيسبوك إنها تشارك المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية.

وجددت البعثة التأكيد التأكيد على أن موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصراً في النزاع الحالي، حيث أن عرقلة إنتاج النفط من شأنه أن يؤثر على جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم.

وأكدت البعثة على أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصراً لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

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