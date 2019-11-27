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صور ..الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا
الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ياخيبتك ياكنة جيت تكحلها عميتها فالعملية اثبتت قوة الجيش الوطنى وسرعة رد الفعل وضعف المليشيات الارهابية تحية لنسور الجو ابطال عملية الطير الابابيل ضد شوية معبيل للكنة والسراج جعلتهم كعصف ماكول قال تعالى : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (5)

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