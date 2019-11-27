العنوان_ليبيا
الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل
صور ..الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل
العنوان_ليبيا
العنوان_ليبيا
الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل
ياخيبتك ياكنة جيت تكحلها عميتها فالعملية اثبتت قوة الجيش الوطنى وسرعة رد الفعل وضعف المليشيات الارهابية تحية لنسور الجو ابطال عملية الطير الابابيل ضد شوية معبيل للكنة والسراج جعلتهم كعصف ماكول قال تعالى : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (5)
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