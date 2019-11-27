مواطن يتبرع ببناء غرفة مجهزة لرجال الأمن في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تبرع مواطن بمدينة طبرق ببناء غرفة خاصة برجال الأمن على جزيرة مركز طبرق الطبي في مدخل المدينة الغربي.

وقام المواطن بتجهيزها بالكامل من تكييف وأثاث وجهاز مرئي ومطبخ وحمام وكاميرات مراقبة.

وقام المقاول المنفذ للعمل بتسليم مفاتيح الغرفة لرئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية في حفل بحضور مدير مكتب المشروعات وعدد من حكماء المدينة.

وتأتي هذه الغرفة بالتزامن مع مشروع توسيع جزيرة المركز الطبي أحد مشروعات البلدية.

يشار أن بلدية طبرق تشهد عدد من مشاريع الرصف وفي مجالات المياه والصرف الصحي التي وقع عليها وزير الحكم المحلي في زيارته السابقة لبلدية طبرق.

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