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المحجوب لـ218: أحداث حقل الفيل “فضحت الوفاق”

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن التحرك العسكري باتجاه حقل الفيل النفطي والذي قامت به ما تسمى قوة حماية الجنوب قد فضح حكومة الوفاق وأثبت أنها “داعمة للتخريب والدمار والميليشيات”.

وأضاف المحجوب في تصريح لـ”218NEWS” أن المجموعة المهاجمة غير قادرة على التمركز والبقاء في حقل الفيل ذلك أن قوات الجيش ستحاصرها من كل جهة على اعتبار أن الجيش يسيطر على المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المحجوب أن قوات الجيش اتجهت إلى الحقل وسوف تقضي على المجموعة التي دخلت إليه صباح الأربعاء.

ويأتي تصريح المحجوب قبل أن يعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن “المجموعات المسلحة” التي سيطرت على حقل الفيل انسحبت منه باتجاه مشروع تساوة الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياخيبة ابرهة فى ابوستة بعد ان ارسل الله عليهم طيرا ابابيل من نسور الجو من عباده المخلصين فجعلوا مليشيات الكنة والسراج كعصف ماكول فى وقت مقبول قال تعالى : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (5)

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