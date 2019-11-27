المحجوب لـ218: أحداث حقل الفيل “فضحت الوفاق”

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن التحرك العسكري باتجاه حقل الفيل النفطي والذي قامت به ما تسمى قوة حماية الجنوب قد فضح حكومة الوفاق وأثبت أنها “داعمة للتخريب والدمار والميليشيات”.

وأضاف المحجوب في تصريح لـ”218NEWS” أن المجموعة المهاجمة غير قادرة على التمركز والبقاء في حقل الفيل ذلك أن قوات الجيش ستحاصرها من كل جهة على اعتبار أن الجيش يسيطر على المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المحجوب أن قوات الجيش اتجهت إلى الحقل وسوف تقضي على المجموعة التي دخلت إليه صباح الأربعاء.

ويأتي تصريح المحجوب قبل أن يعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن “المجموعات المسلحة” التي سيطرت على حقل الفيل انسحبت منه باتجاه مشروع تساوة الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

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