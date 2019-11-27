إيطاليا. انطلاق مؤتمر روما للحوار المتوسطي 5 ديسمبر.. وليبيا على أجندة المباحثات

تعقد النسخة الخامسة من مؤتمر روما للحوار المتوسطي، في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، في حدث روجت له وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا (ISPI) عام 2015.

وسيشارك في هذا الحدث أكثر من 40 زعيما، بمن فيهم الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء، وحوالي ألف من رواد الأعمال والأكاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية الرائدة بالإضافة إلى باحثين وخبراء من أكثر من 50 دولة. وتتمحور جلسات الحدث حول أكثر من 40 جلسة تشمل أربعة أركان: “الأمن المشترك”، “الرخاء المشترك”، “الهجرة” و “الثقافة والمجتمع المدني”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعمال المؤتمر يوم 6 ديسمبر ، و تختتم أعمال المؤتمر يوم السبت 7 ديسمبر بمشاركة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

ومن بين المشاركين في المؤتمر: رئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات، كما يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

كما يشارك في الحدث أيضاً مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وبحسب الخارجية الإيطالية، يعتزم مؤتمر الحوار المتوسطي المساهمة في مواجهة التحديات والفرص في البحر المتوسط “الموسع”، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الكبيرة التي توفرها أجندة إيجابية.

ومن بين القضايا الاستراتيجية التي تشكل محور النقاش خلال المؤتمر، الأزمات الإقليمية الرئيسية مع التركيز على ليبيا وسوريا، والمنافسة الجيوسياسية بين مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية، والإرهاب ومصير تنظيم” داعش” الإرهابي، فضلاً عن إدارة تدفقات الهجرة والأثر الجيوسياسي لتغير المناخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية