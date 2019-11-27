الناظوري: القوات المسلحة لا تعترف إلا بوطن حر محفوظ السيادة

قال رئيس الأركان العامة، الفريق عبد الرازق الناظوري، إن دولة المؤسسات هي التي تنشدها القوات المسلحة، وأن حكم الشعب لا يتحقق إلا عبر انتخابات حرة نزيهة، تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقا للدستور.

جاء ذلك في توضيح نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، فند فيه ما نسب للفريق الناظوري على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بعض الموضوعات التي تمس السيادة الوطنية عبر جهات مجهولة المصدر.

وأكد الناظوري أن العقيدة التي عززت نصر القوات المسلحة في حربها الدائرة، لا تعترف إلا بوطن حر، ومحفوظ السيادة، وأن الموارد الوطنية هي ملك مقدس للشعب الليبي، ولا يمكن المساومة على وطن بذل لأجله الغالي والنفيس.

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