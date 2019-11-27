مسؤول أوروبي: العملية “صوفيا” تسهم في متابعة حظر الأسلحة على ليبيا ودعم خفر السواحل 

قال الجنرال كلاوديو جراتسيانو، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، إنه “تم إطلاق عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 في وسط البحر المتوسط”، معتبرا إياها “استجابة أوروبية مهمة وحديثة لأنها تميل إلى مواجهة ظواهر الخطر مثل الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، فضلا عن متابعة الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى ليبيا وتحسين تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية”.

وأوضح جراتسيانو، على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي يعقد في العاصمة الألمانية، أن العملية صوفيا هي “استجابة أوروبية لأزمة دولية” مثل الأزمة في ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار جراتسيانو إلى أنه بفضل العملية “من خلال قيادة في إيطاليا تمثل أوروبا، من الممكن أن تكون هناك علاقات مع دولة تعاني بالتأكيد من أزمة خطيرة” مثل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية