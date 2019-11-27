العريبي: الهدف من الهجوم على حقل الفيل هو الضغط على إيطاليا لمساندة الرئاسي

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إن الهدف من الهجوم على حقل الفيل سياسي بالدرجة الأولى، متهما عضو الرئاسي، أحمد امعيتيق، ورئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، بالتخطيط له.

وأوضح العريبي أن الهجوم جاء للضغط على الحكومة الإيطالية، لمساندة الرئاسي ضد القوات المسلحة، باعتبار أن الحقل يغذي مصفاة مليتة الواصلة إلى إيطاليا.

وحذر العريبي الأطراف الدولية من مغبة التعامل مع رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، مشيرا إلى أن القيادة العامة، وحرس المنشآت النفطية، هم من يؤمنون القطاعات النفطية، ولا يتدخلون في إدارة هذه المرافق.

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