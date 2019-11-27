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الحويج من باريس: الجيش الليبي يدافع عن طرابلس حتى لا تتكرر مأساة باتكلان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، اليوم، زيارة إلى موقع الهجمات الإرهابية في باتكلان، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخلال الزيارة قال الحويج، إن القوات المسلحة الليبية تدافع اليوم عن المدنيين في طرابلس، حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في باتكلان، مؤكدا التضامن مع أسر ضحايا الإرهاب الأعمى.

وأكد وزير الخارجية أنه لولا التضحيات التي قدمها الجيش الوطني لينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار، لكانت باتكلان تتكرر كل يوم وفي كل مدينة، لكنها انتهت ولم تبق إلا العاصمة التي تتم الآن آخر عمليات الدفاع عن أهلها والشعب الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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