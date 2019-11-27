«أردوغان» يستقبل «السراج» في «أنقرة»

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” في العاصمة التركية “أنقرة”.

ضم وفد “السراج” إلى تركيا، كل من فتحي باشاغا وزير “داخلية الوفاق”، ومحمد سيالة، وزير “خارجية الوفاق”، وعلي العيساوي، وزير الاقتصاد، وفرج بومطاري، وزير المالية، وصلاح النمروش وكيل وزارة “دفاع الوفاق”.

ولم تورد “حكومة الوفاق” بياناً بالزيارة، إلا أن موالين لـ”الوفاق” نشروا صورها، حيث قال معتز شنبر، المتحدث باسم ـ”قوة حماية غريان”، إن الزيارة تستهدف توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومتين في العاصمة التركية أنقرة .

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