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«أردوغان» يستقبل «السراج» في «أنقرة»

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” في العاصمة التركية “أنقرة”.

ضم وفد “السراج” إلى تركيا، كل من فتحي باشاغا وزير “داخلية الوفاق”، ومحمد سيالة، وزير “خارجية الوفاق”، وعلي العيساوي، وزير الاقتصاد، وفرج بومطاري، وزير المالية، وصلاح النمروش وكيل وزارة “دفاع الوفاق”.

ولم تورد “حكومة الوفاق” بياناً بالزيارة، إلا أن موالين لـ”الوفاق” نشروا صورها، حيث قال معتز شنبر، المتحدث باسم ـ”قوة حماية غريان”، إن الزيارة تستهدف توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومتين في العاصمة التركية أنقرة .

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اى انفاقيات باطلة واى محامى مبتدأ يستطيع ان يبطلها امام المحكمة فحكومة الصخيرات غير شرعية والصخيرات سقطت بالثلاثة باستقال نصف اعضاء المجلس الرئاسى والقرار يجب ان يكون بالتوافق بين جميع الاعضاء طبقا للصخيرات وليس من حق السراج الانفراد بالقرار كما ان اى اتفاقياتردولية يجب ان تحظى بموافقة مجلس النواب بنصاب قانونى معين وسترى مثلا فى تركيا ستعرض الاتفاقية على البرلمان لكنها باطلة من الناحية الليبية بينما من حق مصر والامارات رسميا دعم الجيش الوطنى الليبى فى حالة التعرض لعدوان خارجى تركى طبقا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وبالطبع لا يستطيع ان يغامر اردوغان بالدخول فى مواجهة مباشرة مع مصر وهى تدافع عن الامن القومى لمصر وستدفن الاتراك بالتعاون مع الجيش الوطنى الليبى فى الصحراء اما ما يربده اردوغان من اى اتفاقيات الحصول على المال فقط يورد سلاح يدمر فور وصوله ويورد غيره ويستفيد من الثمن ولا نستبعد ان يبلغ اردوغان عبر الروس الجيش الوطنى بمعلومات عن السلاح المخزن ليدمره الجيش الوطنى ليرسل غيره ويستفيد من العمولات لاسرته القذرة اما المتغطى باردوغان فهو عريان حيث هزم الخوان فى كل مكان امام ارادة الشعوب فماذا فعل اردوغان للاخوانى حسن البشير الذى باع له جزيرة سواكن واستردها الشعب السودانى الذى حظر اليوم جمعيات الاخوان القطرية بالسودان فلا مكان للخوان فى اى مكان سيسحقوا مع اردوغان

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