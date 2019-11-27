المدعي الإيطالي: المنظمات الإجرامية تنخرط في إيصال المهاجرين للساحل الليبي 

قال المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو دي راو، إن هناك تعاونا كبيرا بين منظمات إجرامية تنشط في أفريقيا، وتسهل عبور المهاجرين وحمايتهم حتى وصولهم إلى الساحل الليبي، ليقيموا في معسكرات الاحتجاز، بحد تعبيره.

وأضاف دي راو خلال جلسة استماع أمام لجنة شنغن البرلمانية، أن المهاجر يصبح سلعة مساومة من قبل التنظيمات الإجرامية، التي توسع نطاق أعمالها حاليا، مشيرا إلى أن التحقيقات التي أجريت حول تدفقات المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا أثبتت ذلك، بحسب ما نقلت وكالة آكي عن المسؤول الإيطالي.

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