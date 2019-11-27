رئيس الوزراء المكلف يجتمع مع مجلس أعيان القطرون

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، رئيس الوزراء المكلف، عبدالرحمن الأحيرش، اليوم، على الأوضاع في منطقة القطرون، وذلك خلال اجتماع عقده مع مجلس أعيان البلدية، في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وناقش الاجتماع احتياجات منطقة القطرون، وسبل توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع الخدمات الصحية، إضافة إلى بحث كافة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المؤقتة لصالح البلدية، وما ستقوم به من مشاريع خلال المدة المقبلة.

هذا وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، عبد السلام امريض، ووزير الصحة، سعد عقوب.

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