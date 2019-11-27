الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل بالكامل

أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،مساء الأربعاء ،عن تمكن قوات الجيش من استعادة السيطرة على حقل الفيل بالكامل ،و تقوم وحدات الجيش الآن بتأمين هذا المحور ،وسط حالة من التأهب و الاستداد.

و يعقد احمد المسماري ،مساء اليوم التاسعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا مباشرة من بنغازي ،مؤتمرا صحفيا ،للكشف عن آخر التطورات العسكرية بمحور حقل الفيل.

و كان المسماري قال في وقت سابق من اليوم ” بعد اقتحام عصابة ارهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة المارقة وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر ارهابية تخريبة، ولازالت التعزيزات العسكرية تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل”.

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