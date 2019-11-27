هزة أرضية ارتدادية يشعر بها سكان المنطقة الشرقية

قالت جمعية رؤية لهواة الفلك في ليبيا، إن هزة أرضية ضربت السواحل الغربية لجزيرة كريت اليونانية، بقوة 6 على مقياس رختر، وعلى عمق 54 كيلومترا، وصل ارتدادها إلى مناطق في ليبيا، منها رأس الهلال، وكرسة، ودرنة، والمرج، وبنغازي.

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