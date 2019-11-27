مصدر يؤكد لـ”أخبار ليبيا24″ انسحاب قوات الوفاق من حقل الفيل

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء أن القوات المهاجمة لحقل الفيل انسحبت من الحقل بعد القصف الجوي.

وأوضح المصدر أن القوات التي هاجمت الحقل صباح اليوم لاذت بالفرار إلى منطقة أم الحمامة وتساوه عقب استهدافها من قبل طيران سلاح الجو الليبي.

وكان آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، أكد هروب المجموعة الإجرامية من حقل النفطي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش هناك .

المحجوب أكد – بحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على فيسبوك – أن قوات الجيش الآن تلاحق هذه المجموعات الإجرامية للقضاء عليها .

ولفت إلى أن الجماعات الإجرامية انتظرت هبوط الليل حتى تسهل عليها عملية الحركة والهروب وسط الصحراء، وخوفا من استهداف مقاتلات سلاح الجو لهم أثناء فرارهم.

يشار إلى أن قوات تابعة لحكومة الوفاق بإمرة آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء علي كنه حاولت الدخول والسيطرة على النفطي صباح اليوم وعلى إثرها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في الحقل.

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