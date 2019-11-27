قنونو : ننفي صحة المتداول في الإعلام عن إستعادة قوات حفتر لحقل الفيل

ليبيا قال | العقيد محمد قنونو المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق أن قواتهم لازالت تسيطر على حقل الفيل النفطي جنوبي البلاد الواقع قرب مدينة أوباري .

وأضاف قنونو في تصريح نُشر على تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت طرابلس عبر موقع ” عين ليبيا ” المقرب من جماعة الإخوان المسلمين أن ” قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق لازالت تسيطر على حقل الفيل النفطي وننفي الأخبار المتداولة حول استعادة قوات حفتر السيطرة على الحقل ” .

وكانت القوات المسلحة قد أكدت السيطرة على كامل الحقل بعد ساعات من سيطرة ” قوات الوفاق ” عليه ونشرت لقطات من داخله بما في ذلك لقطات تحصلت عليها صحيفة المرصد على تمام الساعة التاسعة بينما كان قنونو يؤكد أن الحقل لايزال تحت سيطرتهم .

وفي وقت سابق من مساء اليوم أكد العقيد خليفة الصغير سيطرتهم على الحقل في إتصال مع المرصد من داخله مؤكدًا أن ” العصابات ” المسلحة التي هاجمته فرت بعد إشتباكات لم تدم طويلًا وضربات جوية عنيفة قبل أن تفر نحو الصحراء .

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل التي أوقفت إنتاج يبلغ 75 ألف برميل يوميًا وأكدت أن عرقلة الإنتاج من شأنه التأثير على كل الليبيين ويزيد معاناتهم.

من جهتها أعلنت مؤسسة النفط تعليق العمل في الحقل بعد ما قالت أنه تعرض لغارات جوية وما أسمتها ” أعمال عسكرية ” متجاهلة حقيقة ان الحقل كان يعمل بكل سلاسة وأن من أوقفه هو الهجوم الذي شنه حسن موسى تحت راية تبعيته لحكومة الوفاق .

المرصد – متابعات

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