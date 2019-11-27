الصغير يدعو لتفعيل الاتفاقية العربية للدفاع المشترك على خلفية توقيع الرئاسي اتفاقية دفاع مع تركيا

بنغازي-العنوان

دعا وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير مجلس النواب اليوم الأربعاء بتقديم طلب إلى جامعة الدول العربية لتفعيل الاتفاقية العربية للدفاع المشترك وتسخير إمكانيات هذه الدول للحيلولة دون تغول الأتراك في الشأن الليبي باعتبارها عضو في هذه المنظمة الإقليمية.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية ورود أنباء تفيد بقرب قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا تدفع ليبيا من خلالها 2 مليار دولار سنويا لتركيا لمدة 10 سنوات.

وقال الصغير، “إنه وفقاً للمادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة (ج) من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة 14 من الاتفاق السياسي، فإنه لا يحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، وما تختص به حكومته هو التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعقدها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها لتكون بعد ذلك ملزمة للدولة الليبية ومعترف بها دوليا”.

وأضاف، “لا يجوز بأي حال من الأحوال تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من قبلهم ما لم تعتمد وتقر من مجلس النواب”.

وقال الصغير، “إن الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق لا يؤهلها لا داخلياً ولا دوليا للإقدام على هكذا التزامات، ويحق لمجلس النواب تجريم مرتكبي هذه الأفعال والطلب من المنظمات الإقليمية والدولية عدم الاعتراف بهذه الاتفاقات والمعاهدات واتخاذ ما يلزم تجاهها داخلياً ودوليا”.