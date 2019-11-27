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“المؤقتة” ترفض اتفاقية الدفاع بين السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الحكومة المؤقتة، رفضها لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن “هذه الاتفاقيات غير شرعية كونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب”.

ولفتت الحكومة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقويض جهود الجيش الوطني في “اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها”.

ورأت “المؤقتة” أن حكومة الوفاق تسعى إلى “تحقيق مآرب.. أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا”.

وجددت الحكومة المؤقتة رفضها للتدخل التركي في شؤون ليبيا، داعية المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحمل مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، وطالبتهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق بالسلاح.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • .لن يفعل اردوغان اكثر مما يفعله الان وهدف السراج وعصابته ارضاء المليشيات التى تتهمه بالتخازل وبالطبع فات الميعاد والجيش الوطنى يسيطر على الاجواء الليبية وسيدمر اى قوات تركية تدخل الاراضى الليبية انظروا الى افغانستان امريكا والناتو بما فيهم تركيا لم يستطيعوا هزيمة طالبان منذ 18 سنة والجيش التركى لا يستطيع ان يدخل معقل حزب العمال الكردى بجبال قنديل على الحدود مع العراق وحتى داخل الجيش التركى من يكره اردوغان حيث يقبض كل يوم على من يرفض حماقته ويتهمه بالتبعية لفتح الله جولن المهم رزق الهبل على المجانين هى عملية نصب واحتيال .

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  • هذا دليل على نهاية حكومة المليشيات امام انتصارات الجيش وما هى الا وسيلة ابتزاز من اروغان لنهب اموال الليبين فهو يحصل على ثمن السلاح ولا يعنيه ان يتم تدميره فى المخازن لكى يحصل على ثمن صفقة اخرى لكنه لا يستطيع تحمل نتيجة مقتل الالاف من الجنود الاتراك فى الصحراء الليبية لان هذا يعنى سقوطه فى تركيا واعداؤه الان اكثر من اى وقت والربيع التركى على الابواب وحوله ايران والعراق مشتعلة والان تحترق القنصلية الايرانية فى البصرة فارادة الشعوب اقوى من المرشد الاعلى الايرانى واى خونة

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