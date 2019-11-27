“المؤقتة” ترفض اتفاقية الدفاع بين السراج وأردوغان

أكدت الحكومة المؤقتة، رفضها لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن “هذه الاتفاقيات غير شرعية كونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب”.

ولفتت الحكومة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقويض جهود الجيش الوطني في “اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها”.

ورأت “المؤقتة” أن حكومة الوفاق تسعى إلى “تحقيق مآرب.. أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا”.

وجددت الحكومة المؤقتة رفضها للتدخل التركي في شؤون ليبيا، داعية المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحمل مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، وطالبتهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق بالسلاح.

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