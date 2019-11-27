أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني بشأن الهجوم على حقل الفيل.. والوضع بطرابلس

فيما يلي ملخص لابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء، بشأن اخر التطورات بعد الهجوم على حقل الفيل النفطي والوضع في طرابلس:

ــ المسماري: القوات المسلحة طردت المجموعات المسلحة المهاجمة على حقل الفيل.

ــ المسماري: القوات المسلحة تقوم الآن بتأمين حقل الفيل.

ــ المسماري: سلاح الجو قام بتدمير آليات المجموعات المسلحة المهاجمة على حقل الفيل.

ــ المسماري: الوحدات العسكرية تقوم بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بـ حقل الفيل

ــ المسماري: القوات المسلحة كانت تتفادى الدخول إلى الحقول النفطية باعتبارها منشئات مدنية تتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

ــ المسماري: القوات المسلحة دائمًا وأبدًا هي من تدافع على قوت الليبيين والمنشئات النفطية.

ــ المسماري: القوات المسلحة هي من دافعت عن حقل الفيل.

ــ المسماري: دفاع القوات المسلحة على الحقول والموانئ النفطية سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الإنتاج.

ــ المسماري: حريصون على تدفق النفط وزيادة الإنتاج باعتباره المصدر الوحيد لقوت الليبيين.

ــ المسماري: المنطقة التي يتواجد بها حقل الفيل جبلية صحراوية والطرق له محدودة.

ــ المسماري: بيان بعثة الأمم المتحدة حول الهجوم على حقل الفيل حمل عدة مغالطات.

ــ المسماري يؤكد لبعثة الأمم المتحدة خضوع المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا للمؤسسة الوطنية للنفط والقوات المسلحة هي من تدافع عنها.

ــ المسماري: كل وحداتنا في مرزق وتراغن وغات وأوباري رفعت درجة الاستعداد لمواجهة أي خطر

ــ المسماري: الجيش يحرز تقدمات ناجحة وثابتة في معركة طرابلس والمعركة منذ شهرين أصبحت في يد قوات الجيش.

ــ المسماري: السبت الماضي أعلنا حظر جوي على بعض المناطق ووحدات الدفاع الجوي جاهزة للتصدي لأي اختراق للمنطقة.

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