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نورلاند يُطلِع سلامة على مباحثاته مع الأطراف الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، بالسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس.

وقالت البعثة في حسابها بموقع “تويتر”، إن سلامة بحث مع نورلاند آخر التطورات في ليبيا، كما أطلع السفير الممثل الخاص للأمين العام على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أعلنت الشهر الماضي أنها ستشارك في اجتماع برلين المرتقب، حول ليبيا، والذي يُشرف عليه، غسان سلامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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