نورلاند يُطلِع سلامة على مباحثاته مع الأطراف الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، بالسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس.

وقالت البعثة في حسابها بموقع “تويتر”، إن سلامة بحث مع نورلاند آخر التطورات في ليبيا، كما أطلع السفير الممثل الخاص للأمين العام على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أعلنت الشهر الماضي أنها ستشارك في اجتماع برلين المرتقب، حول ليبيا، والذي يُشرف عليه، غسان سلامة.

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