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رسميًا .. الرئاسي يعلن توقيع مُذكرتي تفاهم ” أمنية وبحرية ” مع تركيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي عن محادثات عقدها رئيسه فائز السراج اليوم الأربعاء في إسطنبول  مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا .

وقال المجلس في بيان صحافي أن المباحثات بحثت ما أسماه ” تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس ”  والجهود الدولية لحل الازمة الليبية، اضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف : ” رحّب الرئيس أردوغان في بداية الاجتماع بزيارة السيد الرئيس والوفد المرافق لتركيا مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة ما تتعرض له العاصمة من عدوان طال المدنيين والمنشئات المدنية، وأكد الرئيس أردوغان رفض بلاده للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدا بأن حل الازمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، وأنه لا بد من دعم جهود المبعوث الاممي للعودة للمسار السياسي ” .

من جانبه عبر السراج عن شكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وتقديره للموقف التركي الذي وصفه بـ ” الداعم لحكومة الوفاق الوطني والرافض للعدوان ” و أكد  في معرض حديثه عن ” تداعيات الاعتداء على طرابلس ”  على أن ما أسماها ” قوات الجيش الليبي والقوات المساندة ”  التي تدافع عن مدنية الدولة وتتصدى لمحاولات العسكر الإنقصاض على السلطة قادرة على دحر هذا العدوان ، وذلك بحسب تعبيره .

واشار السراج إلى استمرار حكومة الوفاق رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية، مؤكدا الحرص على الثوابت الوطنية في معالجة مختلف القضايا.

إلى ذلك بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم التوقيع في ختام المحادثات ، وفقًا لبيان الرئاسي على مذكرتي تفاهم احداها حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري دون الكشف عن تفاصيل إضافية .

وختم البيان بالقول : ”  شارك في المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية السيد محمد سيالة، ووزير الداخلية  فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي ” .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المتغطى باردوغان عريان فكل من دعمهم من الخوان فى خبر كان وهو يغرق فى تركيا مع الاعلان عن قرب تشكيل حزب باباغان بمساعدة الرئيس التركى السابق عبدالله جول وحزب اخر لرئيس حزب العدالة والتنمية السابق داود اوغلو وكله يسحب اعضاء من حزب اردوغان فالغريقان اروغان والسراج لن ينفعا بعضهما البعض سيغرقان معا والسجون فى انتظاره

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  • السراج وعصابته بيسندوا على حيطة مايله فماذا فعل اردوغان للخوان فى مصر والسودان وشباب الاخوان المجرمين يعدموا فى مصر والمرشد واصنام مكتب الارشاد فى السجون ومرسى مات واندفن ولم يعد للقصر بل الى القبر اما السراج سيقتل على يد المليشيات الارهابية مهما فعل فرابنا الغريانى يحرض على احتلال مؤسسات الدولة فكيف سيواجه الجميع مليشيات وجيش وطنى والاتراك فى اسوا حالاتهم يغرقون فى المستنقع السورى وفشل اردوغان فى ابتزاز اوربا للحصول على المال فذهب لتميم ومن بعده استدعى دميته السراج يبى دولارات لانقاذ اقتصاده المدمر كنا يقول مهندس الاقتصاد التركى على باباغان الذى كان مؤسسا لحزب اردوغان ويرفض سياسته الغبيية المدمرة

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  • اردوغان يعرف جيدا ان هذا الاتفاق باطل ولا قيمة له ولكن كل ما يعنيه هو الحصول على دولارات تنقذ اقتصاده المنهار ولا بعنيه السراج ولا عصابته اذا قتلوا فهو مستعد لاى صفقات تاتى له بالمال حتى لو فرط فى شرفه وهو يعرف ان هذا الاتفاق ولا يلزمه باى شئ قانونى اذا ام يلتزم بعد ما يلهف المعلوم وهو غبى فهناك قوى تطمع فى النفط ودولى عظمى لاقبل له بها فراينا الامربكان بسيطرون على نفط سوريا الذى كان يطمع فيه اردوغان

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