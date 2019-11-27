رصاص الاشتباكات يُعطّل محولا بقصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، فقد الأحمال على منطقة قصر بن غشير وما جاورها من مناطق إثر انفصال المحول رقم “1” جهد 11/30 كيلو فولت صباحا، نتيجة الاشتباكات المسلحة الدائرة في جنوب طرابلس.

وأضافت الشركة في بيان أن انفصال المحول جاء بعد إصابة إحدى “مبرراته” بعيار ناري تسبب في فصل المحول الأمر الذي ترتب عليه فقد الأحمال عن المنطقة.

وأكدت الشركة أنها قامت بتأمين تغذية الأحمال عن طريق توصيل خط الربط جهد 11 كيلو فولت من المحول رقم 2 والتي تمت بجهود مشغلي محطة قصر بن غشير جهد 11/30 ومشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس.

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