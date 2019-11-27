المسماري يحذر من خرق الحظر الجوي في المنطقة الغربية

حذر الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، من خرق الحظر الجوي الذي أعلنته القوات المسلحة على مناطق بالغرب الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، إن الجيش أعلن السبت حظرا جوي منطقة القرة بوللي امتدادا إلى الكلية الجوية للبنات، ومنها إلى منطقة الماية القريبة من مدينة الزاوية، وجنوباً إلى الرابطة قرب غريان مروراً بجنوب ترهونة مضيفا أتمنى “أن لا تحدث أخطاء تتمثل في الدخول لهذه المنطقة دون إذن القيادة العامة” حيث أن وحدات الدفاع الجوي جاهزة للتصدي لأي اختراق للمنطقة.

وبيّن المسماري الجيش يحرز تقدمات ناجحة وثابتة في معركة طرابلس مشددا على أن المعركة منذ شهرين أصبحت في يد غرف العمليات التابعة للقيادة العامة للجيش.

ولفت المسماري إلى أن الجيش يقاتل في طرابلس إرهابيين مطلوبين للقضاء المحلي والدولي مؤكدا أن الإرهاب يستهدف ليبيا ودول الجوار والمنطقة بالكامل والامن والسلم الدوليين.

وأشار المسماري إلى قضية الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلمه الجيش لمصر بعد القبض عليه في درنة العام الماضي مؤكدا أن القضاء المصري حكم عليه بالإعدام بعد توجيه 14 تهمة له.

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