المسماري يُعلق على الحكم بإعدام الإرهابي المصري هشام عشماوي

أخبار ليبيا24

علّق الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اليوم الأربعاء صدور حكم بالإعدام شنقًا على الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي أصدره القضاء العسكري في مصر.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، على أن كل الاتهامات التي وجهت إلى “عشماري” تؤدي إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن هذا “رسالة قوية بأن كل البشرية والمنطقة وجيراننا مهددون بالإرهاب”.

وأصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق الإرهابي هشام عشماوي بعد إدانته بارتكاب هجمات إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “الفرافرة”.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد قامت بتسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، بعد القبض عليه في درنة يوم 8 أكتوبر 2018 خلال المعارك التي خاضها الجيش الوطني لتحرير درنة من الجماعات الإرهابية.

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