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تركيا تجدد الدعم لحكومة الوفاق في مواجهة «العدوان» على طرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعم بلاده لحكومة الوفاق «في مواجهة ما تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من عدوان» طال المدنيين والمنشآت المدنية، وفق بيان لحكومة الوفاق اليوم.

ويجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، محادثات في إسطنبول مع الرئيس التركي، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعيات حرب العاصمة والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس التركي يستقبل السراج في إسطنبول

فيما شدد السراج خلال اللقاء على أن القوات التابعة لحكومة الوفاق، «قادرة على دحر هذا العدوان»، مشيرا إلى استمرار حكومة الوفاق رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية، مؤكدا الحرص على الثوابت الوطنية في معالجة مختلف القضايا.

وأوضح البيان أن الاجتماع بحث عددا من ملفات التعاون المشترك، وتم التوقيع في ختام المحادثات على مذكرتي تفاهم احداها حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري.

شارك في المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • وما جدوى هذا الدعم فى ظل سيطرة جوية كاملة للجيش الوطنى والتقدم على جميع المحاور والعبرة بالواقع وليس الجعجعة الفارغة الا يعرف هذا المجرم الخائن السراج ان بامكان الجيش الوطنى ان يستهدف طائرته قبل ان تحط فى مطار مصراطة او معتيقة او موكبه فى اى طريق او وكره فى ابوستة فمن المسيطر ياحمار ورغم دعم الاتراك لك فانت منكسر فى كل الجبهات وتم تدمير الطائرات المسيرة التركية والاسلحة والزخائر بمجرد نزولها على الارض انتهى الدرس ياغبى

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  • الغريقان يتلعقان باى قشاية فاردوغان اليوم مرعوب من تاسيس حزب جديد لعلى باباغان مهندس الاقتصاد التركى والذى انشق على حزب اردوغان وهو من مؤسسى للحزب ويساعدة الرئيس السابق عبدالله جول كما اعلن عن ذلك وحزب اخر لداود اوغلو رئيس الوزراء السابق وكل هؤلاء يسحبون البساط من حول اردوغان حتى يغرق ويحتاج لدولارت لانقاذ اقتصاده المنهار وذهب لتميم واستدعى السراج واخذه على قدر عقله المهم اعطينى دولارات واوقع معاك اى اتفاقية المهم ادفع المقابل حتى لو كان عملية نصب من اردوغان ولن يفعل اكثر مما فعله دون جدوى

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