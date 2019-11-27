هذا ما دار في لقاء أردوغان والسراج وباشاغا وسيالة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في العاصمة التركية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج “ووزيري الداخلية والخارجية “فتحي باشاغا” و”محمد سيالة” والوفد المرافق.

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزير داخلية الوفاق، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى في المجال البحري.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العمليات العسكرية في طرابلس، بالإضافة لعدد من ملفات التعاون المشترك، بحسب المنشور.

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