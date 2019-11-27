الحويج يناقش مع أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية الأوضاع في ليبيا

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، بزيارة لمقر الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي”، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الحويج، خلال زيارته، عدداً من البرلمانيين، وبحث معهم العديد من الملفات الخاصة ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن جهود البرلمان والجيش الوطني، تأتي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

وأشار الوزارة، إن الحويج استعرض في حديثه لأعضاء البرلمان الفرنسي، الترتيبات التي تعمل عليها الحكومة المؤقتة، لمرحلة ما بعد دخول الجيش إلى طرابلس.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، إن معركة الجيش الوطني في طرابلس، هي المعركة الأخيرة، وستنتهي معها الفوضى وانتشار السلاح.

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