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الحويج يناقش مع أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، بزيارة لمقر الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي”، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الحويج، خلال زيارته، عدداً من البرلمانيين، وبحث معهم العديد من الملفات الخاصة ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن جهود البرلمان والجيش الوطني، تأتي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

وأشار الوزارة، إن الحويج استعرض في حديثه لأعضاء البرلمان الفرنسي، الترتيبات التي تعمل عليها الحكومة المؤقتة، لمرحلة ما بعد دخول الجيش إلى طرابلس.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، إن معركة الجيش الوطني في طرابلس، هي المعركة الأخيرة، وستنتهي معها الفوضى وانتشار السلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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