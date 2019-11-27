المسماري: القوات المسلحة نجحت في طرد المسلحين المهاجمين لحقل الفيل

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة نجحت في طرد التنظيمات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل النفطي، وتقوم حاليًا بتأمينه.

وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو استهدف تجمعات الإرهابيين التي دخلت حقل الفيل النفطي، وتقوم بتمشيط المنطقة بعد طرد الإرهابيين منه.

وهاجمت مجموعة من المسلحين حقل الفيل النفطي، في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى إعلان توقف إنتاج النفط من الحقل.

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة دائمًا وأبدًا هي من تدافع على قوت الليبيين والمنشئات النفطية. وأكد أن القوات المسلحة حريصة حماية المنشئات النفطية وعلى تدفق النفط وزيادة إنتاجه باعتباره المصدر الوحيد لقوت الليبيين.