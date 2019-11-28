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العامة للكهرباء: فصل أحد المحولات بقصر بن غشير بسبب الاشتباكات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انفصال العمل بالمحول رقم 1 جهد 11/30 ك.ف، بمنطقة بن غشير، بسبب الاشتباكات المسلحة بالعاصمة.

وأشارت الشركة، إن إصابة المحول، كانت بسبب  إطلاق عيار ناري تسبب في فصل المحول، الأمر الذي ترتب عليه فقد الأحمال على منطقة قصر بن غشير، وما جاورها.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أنها قامت بتأمين تغذية الأحمال عن طريق توصيل خط الربط جهد 11 ك.ف من المحول رقم 2، والتي تمت بجهود مشغلي محطة قصر بن غشير جهد 11/30 ومشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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