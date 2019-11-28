نقابة التدريس بجامعة صبراتة تعلن استمرار إضرابها

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة صبراتة، أن الإضراب لا يزال مستمرا ولن يلغيه إلا قرار من الأمانة العامة المكونة، من النقباء العامون لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الليبية، والاتفاق مع النقابة العامة لموظفي مؤسسات التعليم العالي.

ونوّهت النقابة، عبر إعلانها، أنه لايحق لأي نقابة فرعية اتخاذ أي قرار من تلقاء نفسها أو رغبة نقيبها، وإذا اخترقت أي جامعة أو معهد الإضراب، فهذا لا يمثل النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بدولة ليبيا، ولا يمثل الجامعات والمعاهد الأخرى.

ووصفت نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة صبراتة، إن الوقت الذي تمر به ليبيا حاسم، لانتزاع الحقوق والخاصة بعد تأكيد صناع القرار على تنفيذ مطالبنا.

وأبدت النقابة، التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، بقرار النقابة العامة بدولة ليبيا رقم 1 لسنة 2019 بشأن الإضراب حتى تنفيذ المطالب.

من جهتها، جددت نقابة موظفي كلية العلوم بجامعة طرابلس، موقفها من الإضراب، وأعلنت عبر صفحتها على الفيسبوك، أنها مستمرة في الإضراب، حتى تتحقق المطالب.

وأوضحت نقابة موظفي كلية الهندسة جامعة طرابلس، إن إضرابها مازال مستمرا، ومن يلغيه لا يمثل إلا نفسه.

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