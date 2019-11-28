أردوغان يؤكد للسراج رفض تركيا التدخل الخارجي في ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، لا بد من دعم جهود المبعوث الاممي للعودة للمسار السياسي.

ويأتي تأكيد أردوغان، خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى تركيا وعقد اجتماعات مع الرئيس التركي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعيات معركة طرابلس.

وجدد رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لحكومة الوفاق في مواجهة ما أسماه “العداون” على طرابلس.

وأعرب السراج للرئيس التركي، عن شكره لاستقباله، وتقديره للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق.

وبحث السراج مع أردوغان، عددا من من ملفات التعاون المشترك، وتم التوقيع في ختام المحادثات، على مذكرتي تفاهم إحداها حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري.

من جهة أخرى، لم تفصح وكالة الأناضول للأنباء التركية، عن فحوى زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تركيا، واكتفت بتوضيح توقيت اللقاء، أنه امتد إلى ساعتين و15 دقيقة. بعيدا عن عدسات الصحفيين.

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