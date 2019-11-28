مصادر عسكرية تكشف خفايا الهجوم على حقل الفيل

أعلن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية، اللواء بلقاسم الأبعج، إن حقل الفيل سيتم تعزيزه بوحدات عسكرية، لضمان أمن الحقل وحماية وتأمين قوت الليبيين، من المجموعات المسلحة.

وأوضح الأبعج، في تصريح لموقع “العين الإخبارية “، إن القيادة العامة وضعت خطة لعملية تأمين الحقل، بعد الهجوم الذي تعرض له يوم أمس، من قبل المجموعات المسلحة.

من جهة أخرى، أشار المحلل السياسي العقيد المتقاعد جابر الهمالي، إن المجموعة المسلحة التي هاجمت الحقل، هدفت إلى إظهار وجودها في المنطقة، وأن الدعم المالي الذي تتصل عليه من حكومة الوفاق، مازال مستمرا.

وأضاف الهمالي في تصريحه لموقع “إرم نيوز”، إن أغلب المسلحين الذين يتبعون لـ”علي كنة”، من جنسيات غير ليبيا، ومنهم من تشاد والنيجر.

ولمّح المحلل السياسي، غلى وجود تدخلات إيطالية في عملية الهجوم على حقل الفيل النفطي، نظرا لارتباطتها بشركة “إيني”، وإن الهجوم في حد ذاته، يعتبر محاولة لإثبات وجود مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، في الجنوب.

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