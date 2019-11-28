المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرار الحركة القضائية للعام الجاري

عقد المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعا بمدينة طبرق، لمناقشة المسائل المعروضة عليه بجدول بنود أعماله المتعلقة بسير العمل القضائي.

وأصدر المجلس قراره رقم 126 لسنة 2019م بشأن الحركة القضائية للعام القضائي الجاري، شملت 287 عضوا منها 104 إلى القضاء و58 عضوا نقلَ إلى النيابة العامة، ونقل 95 عضوا إلى الإدارت القضائية، وشملت الحركة نقل عدد 29 عضو مكانيا.

ونشر المجلس الأعلى للقضاء، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، القرار كاملا، مرفق بأسماء الأعضاء.

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