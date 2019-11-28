الرئاسة الروسية: لم نتدخل في ليبيا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التصريحات الأمريكية، حول تواجد شركات عسكرية خاصة روسية في ليبيا، واصفا إياها بالأخبار الزائفة، ولا أساس لها من الصحة.

ودعا بيسكوف، وفقا لما نشره موقع ” RT” العربي، إلى عدم التعامل بجدية، مع التصريحات الأمريكية، مشيرا أن عددا من الدول لا تلمك الحق في الحديث عن زعزعة الاستقرار ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، يوم أمس، أن روسيا لا تحاول عزل أي شخص ولا تعتمد على قوة سياسية معينة وتحث جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في ليبيا.

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