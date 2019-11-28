«السراج» يوقع مذكرتين تفاهم بين تركيا وليبيا فى المجال الأمني والبحري

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعًا أمس الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحضور وزيري الداخلية والخارجية “فتحي باشاغا” و”محمد سيالة” والوفد المرافق لتباحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة التركية أسطنبول، عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم التوقيع في ختام المحادثات على مذكرتي تفاهم أحداها حول التعاون الأمني، والأخرى في المجال البحري.

ومن جانبه، رحب الرئيس أردوغان، بزيارة الوفد الليبي لتركيا، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مجددً دعم بلاده لحكومة الوفاق في مواجهة ما تتعرض له في طرابلس.

وأكد رفض بلاده للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، موضحًا أن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، وأنه لا بد من دعم جهود المبعوث الأممي للعودة للمسار السياسي.

وفي ذات السياق، عبر “السراج”، عن شكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وتقديره للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق، مؤكدًا استمرار حكومة الوفاق رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية.

هذا وشارك في المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

ومن جهته، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني بين البلدين تأتي في إطار تعزيز قدرة حكومة الوفاق على بسط السيطرة الأمنية والاستقرار حتى الارتقاء للمستوى الدولي.

وأكد “باشاغا”، أن مذكرة التفاهم مع تركيا تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات وغطت جميع الجوانب التي تحتاجها حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية في أمسّ الحاجة لها لتطوير قدراتها.

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