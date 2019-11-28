منظمة إنسانية: تلقينا نداءات استغاثة من 13 قارب مهاجرين

قالت منظمة إنسانية إنها تلقت اتصالات طلبا للاستغاثة من قبل 13 قارب مهاجرين في الأسبوع الأخير.

وأضاف مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أن “القوارب التي اتصلت بنا، كانت تفر من ليبيا”، “تحمل على متنها، إجماليا، حوالي 730 شخصًا”.

وذكر المشروع الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي تأسس عام 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، أنه “تم إنقاذ حوالي 420 من المهاجرين المذكورين في أوروبا، 287 بواسطة المنظمات غير الحكومية، و133 من قبل السلطات المالطية”، بينما “أوقف حوالي 190 شخصاً وأعيدوا إلى ليبيا”.

في هذا السياق، قال زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، إنه “للشهر الثالث على التوالي وبعد ثلاثة أشهر من تولي الحكومة الجديدة مهامها، ازدادت عمليات رسو قوارب الهجرة”، فـ”في تشرين الثاني نوفمبر الجاري، كان هناك 980 مهاجراً، غدوا هذا الصباح 1057”.

وأشار سالفيني إلى أن “حكومة الموانئ المفتوحة تزيد من عمليات انطلاق قوارب الهجرة، أعداد الوافدين والقتلى”، حيث “وصل 10707 مهاجرين إلى إيطاليا عام 2019، منهم 5572 منذ الأول من أيلول/سبتمبر وحتى اليوم”، واختتم متسائلا عما إذا كان من في الحكومة “عاجزاً أم متواطئاً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية