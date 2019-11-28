سلامة يبحث مع صليبا آخر المستجدات حول مؤتمر برلين

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك آخر المستجدات حول مؤتمر برلين.

وجاء لقاء سلامة مع صليبا، بمقر مكتب بعثة الأمم المتحدة في تونس، ضمن لقاءات يعقدها المبعوث الأممي، مع الدبلوماسيين والأطراف المعنية بالملف الليبي، والتنسيق حول الملف الليبي.

وفي وقت سابق، التقى غسان سلامة، بالسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بتونس.

وبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع السفير الأمريكي، آخر التطورات في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية