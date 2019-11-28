السفير الأميركي يطلع سلامة على نتائج اجتماعاته مع الأطراف الليبية

أطلع المبعوث الأممي غسان سلامة، الأربعاء، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد «بحث سلامة والسفير الأميركي آخر التطورات في ⁧‫ليبيا وذلك خلال لقاء في مكتب بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس».

وشارك السفيرالأميركي الأحد الماضي، ضمن وفد أميركي ضم مسؤولين أميركيين كبارا التقوا القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، حيث اتهموا روسيا بـ«استغلال» الصراع، حسب بين صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

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وفي اليوم التالي للقاء حفتر مع الوفد الأميركي، أجرى السفير نورلاند مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حيث ناقشا «الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

ويقول محللون، إن هذه التحركات تعكس اهتمام واشنطن بالحالة الليبية بعد تقارير تحدثت عن وجود عسكري روسي في ليبيا على خلفية معلومات عن نشاط لمجموعة واغنر المعروفة في البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.

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