بدء التخلص من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية لدى «أجوكو»

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بدء التخلص من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية، الموجودة في مواقع الشركة.

ونقلت تلك المواد من «مراقبة قنفودة»، بمعرفة شركة الجوف للتقنية النفطية، وبموجب اتفاق في هذا الشأن، حسب بيان على صفحة «أجوكو» بموقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة نقل هذه المواد من بقية مواقع الشركة، مع اتخاذ كافة احتياطات الصحة والسلامة والبيئة في ذلك.

ويوم الإثنين الماضي، وقعت «أجوكو»، عقدا مع شركة «آر بي إس» البريطانية لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمنطقة «الامتياز 57» في مسطح برقة.

اقرأ أيضا: «أجوكو» تجري تجربة لخطة مواجهة تسرب النفط

ويهدف المشروع إلى تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.

وتسعى الشركة إلى تنفيذ عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة من أجل رفع احتياطاتها النفطية، وتعويض ما تنتجه الشركة من النفط والغاز الطبيعي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا