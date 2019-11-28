نتيجة لتراكم مديونية والده .. الثني يتدخل للإفراج عن طفل محتجز بإحدى مصحات مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثمر تدخل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الإفراج عن طفل ليبي كان محتجزا بإحدى حاضنات العيادات بجمهورية مصر العربية نتيجة لمديونية بلغت 180 ألف جنيه مصري رفضت سفارة حكومة الوفاق تسديدها عن ولي أمر الطفل.

وتقدم مواطن ليبي لرئيس الحكومة بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة يناشده التدخل للإفراج عن ابنه المحتجز في المصحة بعد أن ولدته أمه مع توأم له قيصيريا في مصحة مصرية.

وقال المواطن إن المصحة أفرجت عن أحد التوائم واحتجزت آخر نتيجة لإجراء العملية القيصرية الطارئة لزوجته، ما فاقم المديونية الخاصة بحضانة الطفل حتى بلغت 180 ألف جنيه مصري (دينار = 4 جنيه في السوق الموازية).

وأشار المواطن الليبي إلى أنه طرق أبواب السفارة الليبية لدى القاهرة التابعة لحكومة الوفاق، إلا أن كل محاولاته مع الملحق الصحي باءت بالفشل.

وعلى الفور، أصدر الثني تعليماته بتسديد كافة المديونية، مهنئا الوالد بأبنائه، ومعربا عن أمله في أن يكونا من أبناء ليبيا الصالحين.

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