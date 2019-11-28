إصابة أحد المحطات الكهربائية بقصر بن غشير جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصابة أحد محطاتها بمنطقة قصر بن غشير نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس انفصل على إثرها المحول رقم “1” جهد 11/30 ك.ف وذلك الأربعاء داخل محطة قصر بن غشير نتيجة إصابة إحدى مبردات المحول بإطلاق عيار ناري تسبب في فصل المحول الأمر الذي ترتب عليه فقد الأحمال على منطقة قصر بن غشير، وما جاورها، وقد تم تأمين تغذية الأحمال عن طريق توصيل خط الربط جهد 11 ك.ف من المحول رقم 2 والتي تمت بجهود مشغلي محطة قصر بن غشير جهد 11/30 ومشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس”.

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