تعليم الوفاق تعلن البدء في توزيع مخصصات الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية

ليبيا – أكدت وزارة تعليم الوفاق على أن وزارة المالية شرعت أمس الأربعاء في توزيع التفويضات الخاصة بالباب الثاني لمراقبات التعليم والمتضمنة مخصصات الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية والتي ستسهم في معالجة المختنقات المختلفة لمراقبات التعليم والمدارس على حد سواء.

تعليم الوفاق أشارت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية سيقوم بنشر مخصصات كل مؤسسة تعليمية وفق معياري عدد الطلاب وحجم المبني المدرسي بحيث تلتزم كل مدرسة بصرفها وفق البنود الواردة بلائحة تنظيم وادارة المؤسسات التعليمية رقم 933 لعام 2017. وتمثل البنود الأساسية في الصرف الصيانة السريعة والطارئة والنشاط المدرسي ومستلزمات النظافة العامة ومتطلبات الامتحانات. وقد أصدر وزير تعليم الوفاق المكلف محمد عماري تعليماته لمدير مكتب المتابعة وتقييم الاداء بضرورة متابعة آليات صرف هذه الميزانيات التشغيلية وفق البنود المعتمدة وعدم اجراء اَي مناقلات في البنود المذكورة. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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