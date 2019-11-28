اخبار ليبيا الان

الحكومة المؤقتة : ليبيا في حل من أية اتفاقيات مشبوهة يبرمها الرئاسي

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت الحكومة المؤقتة رفضها القاطع لاتفاقية التفاهم المشترك التي وصفتها بالمزعومة وغير الشرعية، في المجالين الأمني والبحري التي أبرمها الرئاسي مع تركيا .

المؤقتة أوضحت في بيان لها أمس، أن إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي، يأتي لتقويض جهود القوات المسلحة الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة، وطرد الميليشيات المسلحة منها.

مشددة على أنها في حل من أية اتفاقيات وصفتها بالمشبوهة كهذه، معربة عن رفضها للتدخل التركي في شؤون ليبيا، كما دعت المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، مطالبة اياهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب إلى الإرهابيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما يقع الا الشاطر اشطر منك ياحمار وهو خيرت الشاطر النائب الاول المرشد العام للاخوان وكان المرشد الاصلى للرئاسة قبل الاستبن مرسى وكان يقول للقيادى بالجماعة الارهابية والذى من الله عليه بالتوبة ابراهيم ربيع كان يقول له خيرت الشاطط انا احكم من مكتبى هذا ست دول فاين هو الان انه فى الليمان مع مرشده العام لاعام ولحاجة غرق ولم ينفعه كلب مسعور مثل اردوغان يهو هو على الفاضى وفى الاخر بيااخذ على قفاه طمع فى نفط سوريا فسبقه الامريكان وسرقوه ويطمع فى ثروة الشعب الليبى لكن هذه المرة سيجد اسود ونسور الجيش الوطنى يلقنوه درسا لن ينساه واصبح الجندى التركى مثل اى كلب يعلن عن قتله وراينا بيانات عسكرية للجيش الوطنى تعلن عن قتل اربع كلاب اتراك فى غارات بمصراطة وان عدتم عدنا وجعلنا ليبيا مقبرة لاحلام سلطان الدعارة المتخلف وكل يوم يدخل فى مؤخرته خازوق جديد هو وامينة زوجة سى السئ مجرمه مثله

    رد