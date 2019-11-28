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سيالة: توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا ستحمي السيادة الليبية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إن مذكرة التفاهم مع تركيا في المجال البحري تأتي تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

سيالة أوضح في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء أن المذكرة تعني حماية الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية لكل منهما في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1981.

كما زعم وزير خارجية الوفاق أن هذه المذكرة ستساهم في حماية السيادة الليبية بما يتعلق بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين على البحر المتوسط.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اتفاقية لا يعتد بها وتمسح بها مؤخرتك فلا يوجد اصلا حدود بحرية بين ليبيا وتركيا وليس من حقكم اصلا التوقيع عليعا فالتوقيع يجب ان بكون بموافقة اعضاء المجلس الرئاسى بالكامل وموافقة مجلس النواب ولا يعتد بها دوليا وهذا لم يحدث واى سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية سيتم اغراقها لانها معتدية طبقا للقانون الدولى

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