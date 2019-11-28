سيالة: توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا ستحمي السيادة الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إن مذكرة التفاهم مع تركيا في المجال البحري تأتي تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

سيالة أوضح في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء أن المذكرة تعني حماية الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية لكل منهما في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1981.

كما زعم وزير خارجية الوفاق أن هذه المذكرة ستساهم في حماية السيادة الليبية بما يتعلق بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين على البحر المتوسط.

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